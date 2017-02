"Menù Raffinato di San Valentino" al Ristorante da Remo di Vicenza

Martedì 14 febbraio alle 19.30 il Ristorante da Remo a Vicenza in via Caimpenta 14 (zona San Pio X) propone una cena raffinata per San Valentino con un menù elaborato: 2 antipasti, un primo, un secondo e un dessert. Costo a persona: 50 euro. Per informazioni e prenotazioni: 0444.911007 - ristorantedaremo@hotmail.com

Il menù della serata:

ANTIPASTI: Salmone marinato con soia e zenzero - Capesante, scampi e orata con perla di ricotta su acqua di prezzemolo

PRIMO PIATTO: Timballo di carota nera, patata arancione, sedano rapa, ananas, soaso dell’Adriatico e porcini

SECONDO PIATTO: Ricciola sardacon croccante di pane

DESSERT: Tritico dolce con Verduzzo dolce

Acqua - Caffè

Vini: Franciacorta Enrico Gatti oppure Pinot Bianco Le Monde

