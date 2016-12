"Menù Natalizio Economico" al Ristorante Fantasy di Altavilla Vicentina

Domenica 25 dicembre alle 12 il Ristorante Bruschetteria Pizzeria "Fantasy" di Altavilla Vicentina in via Torino 8 propone un "Menù Natalizio Economico" con un pranzo ricchissimo (antipasto, 2 primi, 2 secondi, contorni, dessert, spumante, acqua, vini e caffè). Costo: 30 euro a persona con sconti per bambini in base all'età. Infoline per prenotazioni: 0444.370480 - beppefantasy@live.it

Il Menù di Natale:

ANTIPASTO: Crema di mais con funghi e formaggio dell'altopiano

2 PRIMI: Strigoli con ragù di carni bianche (faraona, coniglio, anitra, pollo) - Risotto zucca e tartufo nero dei colli berici

2 SECONDI: Arrosto di vitello con salsa al radicchio rosso - Faraona al forno con patate speziate

CONTORNI MISTI

DESSERT: Dolce "Tentazione Natalizia"

Spumante - Caffè con Correzioni - Acqua

Vini: Tolai bianco e Cabernet

