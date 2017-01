"Menù Messicano": San Valentino al Ristorante La Cueva di Vicenza

Martedì 14 febbraio alle 20 il Ristorante "La Cueva" di Vicenza in via Lanza 84 propone il "Menù Messicano" in occasione dela festa di San Valentino con una cena speciale per gli innamorati. Il menù comprende per coppia: aperitivo di benvenuto, una selezione di antipasti, plato Amor (pollo borracho e fajitas de buey con contorni, tortillas e salse), un litro di birra o sangria a coppia, una bottiglia d'acqua da 0.75 a coppia, caffè. Il locale si appresta agli appuntamenti romantici ed è ideale per le cene a lume di candela con la musica di sottofondo. E' disponibile anche il servizio per asporto su prenotazione. Costo: 18 euro a persona. E' consigliata la prenotazione. Infoline: 0444.570311 - info@cueva.it.

