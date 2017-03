"Menù Guinness": il birrasù di San Patrizio alla Birreria Alla Pesa di Bressanvido

In occasione della Festa di San Patrizio, da venerdì 17 a domenica 19 marzo dalle 18.30 alle 2 la Birreria Alla Pesa di Bressanvido in via Roma 92 propone la festa "Saint Patrick's Day 2017" con un "Menù Guinness" caratteristico in un fine settimana dedicato alla birra scura irlandese per eccellenza con gadget per tutti i partecipanti. La cena propone hamburger speciali con carne di black angus, il piatto tipico di costine di maiale in salsa guinness e il dessert "birramisu'" con whiskey e guinness. Non mancherà certamente la musica con dj set a tema. Domenica dalle ore 17 "free buffet" con stuzzichini irlandesi. Ingresso libero con consumazione facoltativa. Infoline per prenotazioni tavoli: 334.793 4452.

