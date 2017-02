"Menù Erotico di San Valentino" al Cafè Garibaldi di Valdagno

TUTTI GLI EVENTI PER SAN VALENTINO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER SAN VALENTINO 2017 NEL VICENTINO

Martedì 14 febbraio alle 19.30 il "Cafè Garibaldi" di Valdagno in piazza del Comune 1 ha organizzato una cena molto originale con il "Menù Erotico di San Valentino" per una serie di portate molto fantasiose e creative dai nomi molti suggestivi ed evocativi. Si tratta di un menù sensoriale studiato per avvicinare le coppie al contatto con il cibo e il divertimento. Nel menù spiccano l'aperitivo "Amortentia", il filtro d'amore più potente del mondo nei romanzi di Harry Potter; l'antipasto "Melo Sushi"; il primo "Riso Gelosino e un po' Maialino", il secondo "Abbraccio di Pollo e Bacon con Omaggio alla Patata". Costo: 25 euro. Per informazioni e prenotazioni: 0445.407258.

Il menù della serata:

Aperitivo di Benvenuto: "Amortentia"

Antipasti: "Melo Sushi" e "Trasgressione di Angus"

Primi: "Riso Gelosino e un pò Maialino"

Secondi: "Trenino di Mare con Finocchio di Coda" e "Abbraccio di Pollo e Bacon con Omaggio alla Patata"

Dessert: "Coccole di Cioccolato"

