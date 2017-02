"Menù Economico di San Valentino" al "Garibaldino" di Posina

Martedì 14 febbraio alle 19.30 l'Albergo Ristorante Al Garibaldino di Posina in via Sareo 1 organizza la "Cena Romantica di San Valentino" con un ricchissimo menù economico per 7 portate (2 antipasti, 2 primi, 2 secondi con contorni, sorbetto e dessert oltre ad acqua, vini e caffè). Tra gli antipasti spiccano le "frittelle di baccalà"; tra i primi i maltagliati con guanciale di manzo; tra i secondi il salmone al sesamo con fagioli e finocchio. Dolce personalizzato per lei e per lui. Costo: 30 euro a persona con vini esclusi. Per informazioni e prenotazione: 0445.748023 - info@garibaldino.com

Il menù della serata:

2 ANTIPASTI: Frittelle di baccalà con verdure in tempura e mayonese allo zenzero - Frolla salata con broccolo fiolaro e crema di formaggio Posina

2 PRIMI PIATTI: Gnocchi di patate e liquirizia, gamberi rossi e limone - Maltagliati con guanciale di manzo brasato

2 SECONDI PIATTI: Salmone al sesamo, crema di fagioli di Posina e finocchio - Filetto di maiale, chutne di mele e purè di patate

Sorbetto al mandarino, crumble al curry e grappa fiorita

DESSERT: "Dolce per Lei" e "Dolce per Lui"

