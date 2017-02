"Menù Due Cuori Terra-Mare-Vegetariano" alla Locanda degli Ulivi di Arcugnano

Martedì 14 febbraio alle 19.30 la Locanda degli Ulivi ad Arcugnano in via Santa Giustina 6 organizza la cena romantica di San Valentino con tre "Menù Due Cuori" a scelta tra le specialità di terra, mare e vegetariane, creati per sedurre i sensi e accendere fantasia e passione. Ogni menù prevede tre portate più il dolce. Costo a persona: 35 euro menù vegetariano - 40 euro menù terra - 45 euro menù mare. Per informazioni e prenotazioni: 0444.550717 - info@locandadegliulivi.com.



MENU “DUE CUORI A TAVOLA” TERRA

Sfoglia calda alle trombette nere e crudo di Montagnana riserva 20 mesi su zabaglione salato all'Asiago

Spaghetti di farro biologico integrale ai carciofi, guanciale e pecorino di fossa

Filet mignon di black angus al tartufo



MENU “DUE CUORI A TAVOLA” MARE

Tavolozza di mare: scampo crudo con salsa allo zenzero, gambero rosso di Sicilia con salsa dol­ce piccante, ostrica al pepe e limone, salmone marinato al pepe rosa

Spaghetti neri alla trota di Altissimo affumicata, pomodorini e profumo di limone

Zuppetta di pesce e crostacei con pane bruscato



MENU “DUE CUORI A TAVOLA” VEGETARIANO

Insalata di misticanza, verdure al forno all'origano e salsa di avocado

Riso pilaf al chiodo di garofano e cannella con carciofo e cipolla rossa croccanti, su crema di ceci

Parmigiana di melanzane alla bufala



DOLCE A SCELTA TRA: Frolla calda alle mele caramellate e gelato fiordilatte - Mousse al cioccolato fondente, lamponi e crumble alle mandorle - Fantasia di sorbetti alla frutta

0,50 l acqua per persona e caffe inclusi - Vini, liquori e altre bevande esclusi

ELENCO RISTORANTI