"Menù Dolomiti" alla Birreria Pedavena con la Pro Loco Agugliaro

Domenica 12 febbraio la Pro Loco di Agugliaro organizza una gita a Pedavena in provincia di Belluno con un pranzo nella storica Birreria Pedavena con il "Menù Dolomiti". Il pasto prevede una serie di antipasti, un primo, un secondo, il dolce oltre ad acqua, vino, birra e caffè. Per l'occasione si potranno degustare le famose birre Pedavena. A seguire visita guidata al Birrificio Pedavena e al centro storico di Feltre. All'andata sosta a Bassano del Grappa con passeggiata sul Ponte degli Alpini. Partenza alle 9 dalla chiesa di Augliaro con rientro previsto alle 20.30. Costo: 45 euro tutto compreso (autobus, visite guidate e pranzo). Iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili con un acconto di 20 euro. Per informazioni ed iscrizioni: Lisa 328.0127617 - Grazia 389.0307999 - Autoservizi Cogo di Barbarano Vicentino 0444.8867737.

Il "Menù Dolomiti":

Antipasti: Prosciutto crudo, bresaola, speck, polentina con funghi e formaggio Piave

Primo: Risotto alla "Birra Pedavena"

Secondo: "Piatto Pedavena" con "pastin", arista, wurstel, fagioli e patatine fritte

Dolce: Gelato ai frutti di bosco

Acqua, vino, birra e caffè

