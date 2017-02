"Menù di Sant'Agata" nei ristoranti e trattorie di Arzignano

In occasione della 604° Festa di Sant'Agata a Tezze di Arzignano, domenica 5 febbraio alle 12 numerosi ristoranti e trattorie di Arzignano proporranno il "Menù di Sant'Agata" a base di pesce o di carne a seconda delle specialità del locale. Tra i punti di ritrovo si segnalano il Ristorante "Io & Lei al Teatro", la Locanda Castagna, l'Osteria Alla Cedrara, Ristorante Locanda Da Porto, l'Antica Trattoria Al Campanile, il Ristorante I Maltraversi e la Taverna dei Baldi. Si consiglia la prenotazione. Per i turisti in zona si evidenziano la storica processione votiva dalla Rocca di Arzignano alla Chiesa Votiva di Sant'Agata (ore 9.30) e il "Mercatino di Sant'Agata", mostra-mercato delle tradizioi popolari a Tezze di Arzignano (9-17) oltre a "Medioevo in Piazza" sempre a Tezze (ore 14.30). Prezzi variabili a seconda delle portate.

ELENCO RISTORANTI