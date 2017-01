"Menù di San Valentino": crespelle al tartufo al "Leoncino" di Altavilla Vicentina

Martedì 14 febbraio alle 20 il Ristorante "Leoncino" di Altavilla Vicentina in via Tavernelle 72 organizza il "Menù di San Valentino" con antipasto, 2 primi, un secondo a scelta e dolce. Prezzo adulti: 35 euro. Per informazioni e prenotazioni: 0444.572032 - info@trattorialeoncino.com.

Il menù della serata:

ANTIPASTO: Sfogliatine di carciofi e cappesante

2 PRIMI: Crespelle al tartufo - Risotto con verdure e gamberi

SECONDO: A scelta tra il carrello del bollito o tagliata di manzo con verdure o baccala' alla vicentina

DESSERT: Torta degli innamorati - Frittelle e crostoli a volontà

ELENCO RISTORANTI