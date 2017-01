Menù di San Valentino al Ristorante Piero e Marisa di Fara Vicentino

Martedì 14 febbraio alle 20 il Ristorante Piero e Marisa di Fara Vicentino in via Alteo 21 organizza il "Menù di San Valentino" con un cena romantica, che comprenderà antipasto, 3 primi, un secondo, 2 dessert oltre ad acqua, vini e caffè. Costo: 45 euro a persona tutto compreso. Per informazioni e prenotazioni: 0445.897180 - info@pieroemarisa.it.

Il menù della serata:

ANTIPASTO: Piccola entrée di benvenuto

3 PRIMI PIATTI: Scrigno di pasta con funghi porcini su letto di valeriana, fiore di Treviso marinato all’arancio e scaglie di Collina invecchiato (Vino: Lessini Durello Brut az. Marcato) - Vellutata di ceci e patate con code di gambero al timo, crostini al sesamo nero e olio del Gargano - Nido di tagliolini neri alla rana pescatrice con broccolo fiolaro e pomodorini canditi (Soave Gianni Tessari)

Sorbetto morbido al frutto della passione e mentuccia

SECONDO PIATTO: Spalla di vitello in manto croccante alla senape su purea di sedano rapa con cuore di radicchio al bacon e patate allo zafferano - Vino: Due di Gianni Tessari

2 DESSERT: Piccola caprese al cacao con ganache al cioccolato bianco e frutti rossi - Fantasia in bicchiere con crumble di mandorle, yogurt greco al miele d’acacia e geleé ai lamponi - Vino: Moscato Fior d’Arancio Colli Euganei DOCG

Acqua - Vini abbinati - Caffè con distillati e correzioni

