"Menù di San Valentino a Sorpresa" al "Ponte delle Bele" di Vicenza

Martedì 14 febbraio alle 20 la Trattoria Ponte Delle Bele di Vicenza in contra' Ponte Delle Bele 5 propone il "Menù di San Valentino a Sorpresa" per una cena romantica con piatti diversi per i due partner innamorati. Si potranno trovare il menù tipico vicentino, il menù tradizionale con il tartufo nero toscano, il menù tirolese e il menù alla carta. Prenotazione obbligatoria. Costo: menù base a 30 euro per persona. Per informazioni e prenotazioni: 0444.320647 - 349.7361756 - pontedellebele@libero.it.

Alcuni menù della serata:

MENU' ALLA CARTA CON IL TARTUFO NERO TOSCANO

Carpaccio di manzo con il tartufo a €. 9,00

Uova all’occhio con il tartufo a €. 9,00

Fettuccine con il tartufo a €. 10,00

Filetto di manzo con il tartufo a €. 16,00

Scaloppa di vitello con il tartufo a €. 12,00

Supreme di pollo con tartufo a €. 10

Panna cotta con Nerobianco a €. 7,00

MENU’ TIPICO VICENTINO

Bigoli co’ la sardea

Baccalà alla vicentina con polenta di Marano

Crema al limone con i lamponi

¼ di Tocai rosso ½ minerale e caffè

2 MENU’ TIPICO TIROLESE

A - Speck della Val d’Ultimo e cetrioli - Bis di Gnocchetti tirolesi e canederli allo speck - Carre’ affumicato con senape e crauti - ¼ di teroldego ½ minerale e caffè

B - Gulash di manzo con patate bollite - Strudel di mele con uva fragola- ¼ di teroldego ½ minerale e caffè

