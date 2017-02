"Menù del Giovedì": prezzo speciale alla Locanda 61 di Zanè

Giovedì 16 febbraio la Locanda 61 di Zanè in via Trieste 61 presenta il "Menù del Giorno" a soli 10 euro con la scelta di un primo, un secondo e contorno tra 3 specialità per ogni portata. Info & Prenotazioni: 0445.315600

Il menù del giorno a scelta tra:

3 PRIMI:

Penne al ragù

Garganelli ai formaggi

Bigoli all'anatra

3 SECONDI:

Hamburger

Bistecca di manzo

Scaloppine ai funghi

2 CONTORNI:

Insalata mista

Patate al forno

