Menù Bruschetta a 10 euro: ogni domenica all'H2O Drink & Food di Sandrigo

Ogni domenica alle 20 il locale "H2O Drink & Food" di Sandrigo in via del Capitello 39 propone il "Menù Bruschetta" con bruschetta a scelta + bibita o birra + caffè a soli 10 euro per la promozione scacciacrisi. Sempre domenica sarà possibile degustare anche l'aperitivo "Spritzando". Ogni giorno a pranzo e a cena il ristorante "H2O Drink & Food" propone un ricco menù con varie proposte tra primi e secondi. Infoline per prenotazioni tavoli: 0444.658098 - 347.1019199.

