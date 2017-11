"Mental Training": serata di psicologia dello sport a Montecchio Maggiore

Mercoledì 8 novembre alle 20.45 a Montecchio Maggiore nello studio di consulenza-psicologia-psicoterapia in piazza Garibaldi 1 (di fronte all'Hotel Alla Rosa) si terrà l'incontro "Psicologia dello Sport" su come migliorare la performance sportiva attraverso il "mental training" a cura della Dott.ssa Marianna Barinelli.

Verrà offerta una panoramica sulle tecniche mentali, che atleti ed allenatori possono utilizzare per prepararsi al meglio in vista di una competizione sportiva. Talvolta per puntare a risultati quantitativamente più elevati, si tralasciano aspetti qualitativi fondamentali, come la preparazione mentale e psicologica dell'atleta, che fanno la differenza nei contesti di allenamento e di gara. Ingresso libero.

Per informazioni e partecipazioni con posto riservato inviare whatsapp/sms o chiamare: 340.9659656.

ELENCO INCONTRI