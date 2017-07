"Memorial Fulvio Costa": corsa su strada di 5 e 10 km. a Cogollo del Cengio

TOP 15 EVENTI DEL WEEKEND A VICENZA E PROVINCIA

GUIDA PODISMO: CORSE, MARCE E MARATONE NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

Domenica 9 luglio alle 18.30 il GSA Gruppo Sportivo Alpini di Vicenza in collaborazione con la Pro Loco, il Gruppo Alpini e il comune di Cogollo del Cengio organizza il "Memorial Fulvio Costa" con una manifestazione di atletica leggera di corsa su strada, inserita nel calendario provinciale Fidal, a Cogollo del Cengio. Ritrovo alle 17 in piazza Libertà. Partenze: alle 18.30 la gara dei 5.200 metri (tempo massimo 50 minuti) e alle 19.20 la gara dei 10.400 metri (tempo massino di un'ora e 40 minuti).

La competizione si svolge su terreno asfaltato con tratti di pavé, ciottolato, lastricato e un breve tratto di sterrato battuto. Il percorso è su circuito ad anello sulla distanza di 2.6 km circa non certificati: per i 5.200 metri 2 giri per tutte le categorie femminili e per le categorie maschili over 60; per i 10.400 metri 4 giri per le categorie maschili dai 18 ai 59 anni. Quote di adesione: 15 euro entro le ore 19.30 del 7 luglio - 20 euro il giorno della gara - 13 euro ai gruppi con oltre 12 atleti (iscrizione unica).

