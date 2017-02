"Meeting CNA Impresa Donna": le eccellenze artigiane femmninili a Vicenza

Da venerdì 17 a domenica 19 febbraio si terrà il Meeting CNA Impresa Donna a Vicenza con un appuntamento importante dedicato alle eccellenze artigianali femminili made in Italy con incontri, workshop, eventi e visite nella città insieme alla mostra diffusa "Artigiana Unica", che vedrà 50 negozi del centro ospitare 50 donne, 50 imprese, 50 prodotti. La scelta di organizzare l'edizione 2017 nel capoluogo berico premia la città per la grande attenzione, che ha da sempre contraddistinto CNA Vicenza nei confronti dell’artigianato al femminile, valorizzando un territorio che ha saputo fare dell’inclusione imprenditoriale uno dei pilastri della propria forza economica. Una vetrina come Vicenza è un’opportunità unica per le artigiane di "uscire dalle proprie botteghe tradizionali", mettendo in moto nuove energie lavorative. Il Meeting CNA Impresa Donna sarà occasione non solo di formazione e di incontro, ma anche di sviluppo di idee, circondate dalla bellezze storiche locali.

"Il meeting è un’iniziativa di altissimo livello, perché formazione significa crescita - ha ribadito Paola Sansoni, presidente nazionale CNA Impresa Donna - Vogliamo che le nostre artigiane-imprenditrici acquisiscano maggiore conoscenza e consapevolezza degli strumenti indispensabili per poter essere brave imprenditrici."

CNA Impresa Donna è un raggruppamento di interessi che promuove, sostiene e valorizza la cultura d’impresa al femminile, elaborando ed attuando politiche di promozione economica anche attraverso apposite manifestazioni. I suoi obiettivi sono: sviluppare iniziative e azioni a favore dello sviluppo, della qualificazione e della presenza delle donne nel mondo dell’imprenditoria e del lavoro in genere; consentire alle imprenditrici di valorizzare e condividere la propria specificità, incrementare le relazioni tra imprese, partner economici, finanziari, istituzionali e sociali; promuovere azioni per migliorare le condizioni in cui l’imprenditoria femminile opera, sostenendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; facilitare la partecipazione delle imprenditrici negli organismi della rappresentanza socio-economici per caratterizzare e arricchire, con i propri valori, competenze e peculiarità, il tessuto imprenditoriale locale.

