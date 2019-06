Saluto al sole:yoga day stamattina all'alba in Piazza dei Signori per il solstizio

In Italia lo yoga ha sempre più praticanti, la passione aumenta, oltre 2,5 milioni, apprezzato anche dal mondo scientifico e pedagogico grazie ai benefici non solo per il benessere e la salute dei grandi, ma anche per uno sviluppo sano ed equilibrato dei piccoli. Non a caso negli Usa, su 35,2 milioni di praticanti adulti, ci sono 4,9 milioni fra bambini e adolescenti. A fotografare il fenomeno è YogaFestival, network di eventi yoga in Europa, in occasione dell'International Yoga Day che si celebra ogni anno il 21 giugno.

Stamattina all'alba una sessione collettiva gratuita e aperta ai praticanti di ogni età e livello in Piazza dei Signori a Vicenza.

Nello spazio silenzioso del mattino alle 6,45, avvolti dalla luce dorata del solstizio in piazza dei Signori a Vicenza con il tappetino e dopo i tre OM iniziali, 108 surya namaskar ognuno nel suo stile e ritmo.

Una semplice pratica in gruppo per sperimentare la potente energia ascendente generata dal calore (tapas) che dissolvera' tensioni fisiche e mentali così da introdurci leggeri nella radiosa estate italiana, liberati dalle maschere che ci impediscono di manifestarci in modo autentico.

Terminata alle 7.45 con il canto del Gayatri mantra e savasana sotto il cielo.

Organizzato da

Istituto Yoga metodo Iyengar di contra' San Faustino 17

Vicenza

"Anche per un praticante non esperto non solo è possibile, ma necessario, utilizzare la meditazione per coltivare una salute stabile e un'attitudine mentale ispirata e di successo. Su questo concordano gli antichi insegnamenti dello yoga e la moderna neuroscienza. Le emozioni positive attivano un metabolismo cellulare sano ed energetico; le emozioni negative, al contrario, distorcono le attività biochimiche delle cellule e compromettono la salute degli organi interni. Per coltivare un'emotività armoniosa e generare una salute stabile è fondamentale creare reti neurali che sostengano schemi di pensiero e comportamenti costruttivi".

Lo Yoga è la tecnica tramite la quale, per mezzo dell’introspezione, l’uomo impara conoscere se stesso, a tacitare le divagazioni del proprio pensiero, a oltrepassare i limiti dei sensi, a risalire alle fonti profonde della vita e a prendere contatto con le forze invisibili che si nascondono in lui, come in ogni aspetto del creato, e che costituiscono la natura profonda dell’essere vivente.