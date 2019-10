Ti piacerebbe prenderti cura di te ?



Vuoi dedicarti un momento tutto tuo di benessere fisico e mentale?



Partecipa ad un incontro di Meditazione guidata e di movimenti di consapevolezza , una opportunità per armonizzare e mettere in contatto corpo, mente e respiro. Prenderci cura del nostro corpo è una pratica importante e i movimenti in consapevolezza possono contribuire alla nostra salute e alla felicità nella pratica



Attività adatta ad ogni età.



Vieni vestito comodo e dai conferma di partecipazione entro il…





A chi e’ rivolto?



A chiunque senta il bisogno di lasciare andare preoccupazioni e tensioni muscolari, ascoltando il proprio corpo, aiutati da buona musica, meditazioni, movimenti piacevoli ecc…. per alleviare lo stress quotidiano e ristabilire l’equilibrio psico-fisico.



L’attività è rivolta agli associati.

Chiamare il numero di cell. 377 2441041



Per associarsi rivolgersi in segreteria Associazione Angeli di Luce dal lunedì al giovedì dalle ore 15.30 alle 19.30.