"Meditazione e Luna Piena" allo IOD di Vicenza

Mercoledì 15 marzo alle 22.30 il Centro IOD Innovazione Olistica e sua Divulgazione di Vicenza in contrà Santa Barbara 6 organizza l'incontro "Meditazione e Luna Piena" per scoprire gli effetti della luna piena, che è in Vergine durante questo periodo, e capire perchè è importante meditare con la luna piena. Molte testimonianze nella letteratura e in molti libri di testo spirituali sottolineano come nel corso della storia la luna piena produca cambiamenti. Questo importante satellite del pianeta Terra è sempre stato un momento sacro per pratiche spirituali in molte religioni e culture antiche, come un periodo di crisi e come tempo di opportunità. A causa dei suoi effetti di ingrandimento sulla terra e la sua gente, è stato osservato da generazioni, che qualunque attività che viene fatta durante la luna piena, viene amplificato in termini di vigore e intensità. Spesso durante il periodo di luna piena le persone tendono a diventare più sensibili e spesso sono avvolti da una maggiore emotività con conseguenti disagi relazionali. Uno dei mezzi per neutralizzare tali influenze è la pratica della meditazione e la purificazione. Ingresso libero.

