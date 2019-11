Meditazione buddista con Kyabje Kalu Rinpoche

Meditazione con Kyabje Kalu Rinpoche.

Insegnamenti sulla Meditazione tratti da un testo del precedente Kalu Rinpoche.

BIOGRAFIA di Kyabje Kalu Rinpoche

Kyabje Kalu Rinpoché è nato a Darjeeling nel 1990 ed è stato riconosciuto come il 2° Kalu Rinpoche dal H.H. il Dalai Lama, da H.H. Tai Situpa e da molti altri grandi maestri.

Il giovane Kalu Rinpoche, su consiglio di Tai Situpa, si trasferì a Marik, India, nel monastero di Bokar Rinpoche per il quale egli nutriva grande affetto e devozione.

Kyabje Kalu Rinpoche è il principale detentore del lignaggio Shangpa Kagyü, all’età di quindici anni ha iniziato il tradizionale ritiro dei tre anni secondo questa tradizione.

Alla fine del ritiro, è tornato nel monastero del precedente Kalu Rinpoche a Sonada in India e ha fatto richiesta al suo Maestro principale Tai Situpa di poter ricevere la trasmissione completa Shangpa Kagyü insieme ai suoi monaci.

Kyabje Kalu Rinpoche ha una grande influenza sulle nuove generazioni alla ricerca di un’autentica spiritualità.

Kyabje Kalu Rinpoche viaggia molto per dare insegnamenti e iniziazioni, incontrando anche gli studenti del precedente Kalu Rinpoche, di cui prosegue con grande energia l’attività di diffusione degli insegnamenti di Dharma, sostegno ai centri di ritiro, costruzione di nuovi Stupa e progetti umanitari.

Gli insegnamenti sono in inglese (traduzione italiana di Renato Mazzonetto).

La registrazione dei partecipanti inizia sabato ore 8:30.

Si prega di arrivare per tempo, per iniziare puntuali la prima sessione di insegnamenti.

Offerta suggerita per due giornate di insegnamenti: 80 €

Il ricavato è destinato a coprire i costi dell’evento e a contribuire alle attività di Kyabje Kalu Rinpoche.

Chi avesse problemi economici può segnalarlo al momento dell’iscrizione, per trovare insieme una soluzione.

Pranzo a buffet € 18/giorno, da prenotare possibilmente al momento dell’iscrizione e non oltre il 20 novembre.

Pranzo sabato: pasta, pasta e fagioli, pizza, insalata, bocconcini al curry con riso pilaf, acqua minerale e caffè.

Pranzo domenica: pasta, minestrone di verdure con crostini, pizza, insalata, bocconcini di tacchino alla mediterranea con riso pilaf, acqua minerale e caffè.

Per chi volesse pernottare una o più notti in albergo, chiedere informazioni al momento dell’iscrizione.

Evento organizzato dal Kagyu Samye Dzong Vicenza

in collaborazione con la Società Teosofica Italiana

Per ISCRIZIONE:

kalurinpocheitalia@gmail.com

POSTI LIMITATI

Kalu Rinpoche a Vicenza 30/11 - 01/12

Viest Hotel Vicenza

Via Uberto Scarpelli, 41, 36100 Vicenza