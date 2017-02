"Medioevo in Piazza" a Tezze di Arzignano

In occasione della 604° Festa di Sant'Agata, domenica 5 febbraio alle ore 14.30 è in programma la manifestazione "Il Medioevo in Piazza" con spettacoli di animazione di strada a cura delle Associazioni Storiche Sant'Agata di Tezze di Arzignano. Per tutto il pomeriggio il paese di Tezze respirerà un'aria di festa medioevale con sbandieratori e saltinbanchi nel ricordo della grazia fatta da Sant'Agata, quando la rocca fu liberata dall'assedio degl Ungari nel 1413: l'evento storico verrà rievocato con la processione votiva alle 9.30. Per tutta la giornta ci sarà il "Mercatino di Sant'Agata" , mostra-mercato delle tradizioni popolari con prodotti artigianali e alimentari tipici.

ELENCO SPETTACOLI