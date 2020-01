Mauro Corona a Bassano

Sarà lo scrittore Mauro Corona il grande nome scelto dalla libreria “La Bassanese” per salutare il nuovo anno. Il prossimo lunedì 6 gennaio, alle 16.30 infatti, Corona sarà nella città del Grappa per un originale firmacopie e per presentare il suo nuovo libro intitolato “Il passo del vento” (Mondadori editore) scritto assieme a Matteo Righetto,

Per l’eclettico autore si tratta dell’ultima fatica letteraria che si preannuncia già un gran successo. Anche in questo libro Corona dichiara il proprio amore per le montagne e per la natura che lo circondano.

Ecco le parole di Marco Bernardi, titolare della libreria “La Bassanese” e amico di lunga data di Corona, il quale ci spiega la data non casuale della presentazione: – “Abbiamo deciso di organizzare questo incontro il 6 di gennaio, giorno di Epifania e che chiude le festività, per augurare un buon anno in modo culturale assieme ad un amico molto amato dal pubblico dei lettori. Sarà qui a presentare e a firmare il suo ultimo libro “Il passo del vento”, scritto con Matteo Righetto, un sillabario alpino dove all’interno sono contenuti dei racconti che parlano di uomini, di montagne, di animali e di piante. Per ogni elenco di parole che hanno scelto, c’è sempre un riferimento agli uomini” – Insieme a Corona sarà presente l’amico Costante, conosciuto come il Pojana, che ha già fatto diverse comparse a “Cartabianca”. Mentre Corona sarà impegnato a firmare le copie, lui darà la possibilità agli altri di ascoltare i versi degli uccelli che imita alla perfezione. Alla fine, per chi vuole, ci sarà la possibilità di fare un brindisi assieme allo scrittore presso la galleria della libreria stessa, dove è allestito il bosco assieme al salotto di Natale.

L’appuntamento con uno dei narratori più seguiti è alle 16.30 presso la libreria “La Bassanese” in Largo Corona 41 a Bassano del Grappa. L’ingresso è gratuito e per ulteriori informazioni basta scrivere una mail a info@labassanese.com.