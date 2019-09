Materia et locis: mostra fotografica in galleria Celeste

Con MATERIA ET LOCIS, il fotografo e documentarista vicentino Denis Guzzo riassume il lavoro eseguito nell'arco dell'ultimo decennio, esponendo stampe fotografiche di grande formato. L'autore ci porta ad esplorare paesaggi europei contemporanei, narrati con dedizione nell'arco di anni di lavoro e ripetuti viaggi.

La consapevolezza maturata nel corso degli anni, attraverso lo studio e l’indagine documentaria, hanno portato Denis Guzzo a fondare RE-USE.EU, un gruppo su scala internazionale che mira alla diffusione delle pratiche del riuso in architettura e design.



MATERIA ET LOCIS si propone dunque come uno sguardo in direzione del “possibile”: la costruzione dei nostri luoghi nel pieno rispetto dell’ambiente in cui viviamo.