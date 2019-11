Masterclass Icardi-Rivagli-Poli

DOMENICA 1 DICEMBRE 2019



H.15.30 masterclass – H.19 incontro con i musicisti

CUCA – Sala White



Posti limitati - Iscrizione obbligatoria https://forms.gle/ujuXtmcrfrz9kR2s8



Un appuntamento di grande spessore con Ivano Icardi, virtuoso della chitarra, definito dalla stampa come "uno dei più interessanti musicisti della scena internazionale" e grande esponente del chitarrismo moderno.



Formazione di lusso quella che compone il suo trio:alla batteria ci sarà infatti Elio Rivagli, già molte volte visto al fianco di Icardi, Rivagli è un musicista il suo nome compare su una lista di uscite discografiche, italiane e non, di ingenti proporzioni (Renato Zero, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni, De André ecc...)



A completare il "terzetto" troveremo Lorenzo Poli, bassista di fama nazionale, che nel corso degli anni ha lavorato con artisti del calibro di Renato Zero, Claudio Baglioni, Nek, Battiato, Vasco e moltissimi altri. Poli è considerato un punto di riferimento nel bassismo moderno italiano.

A conclusione della masterclass avrà luogo un incontro diretto a tu per tu con i musicisti.