Masterclass di Chicco Gussoni al CUCA di Sovizzo

Il Centro Artistico Musicale Apolloni di Sovizzo organizza una masterclass con Chicco Gussoni, chitarrista di Franco Battiato, Nek, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Lucio Dalla, Renato Zero, Max Pezzali, Francesco Renga, Ron, Patty Pravo e ha collaborato con Eros Ramazzotti, Tony Levin, Mike Landau, David Rhodes, Josh Smith, Steve Ferrone, Greg Walsh (Tina Turner), Ben Fenner (Cranberries). Dal 2007 chitarrista dell'orchestra Rai del Festival di Sanremo. Vincitore nel 2011 del premio inSound come "Miglior Chitarrista Elettrico Italiano" Nel 2015 ha pubblicato il suo album solista "I am" con special guests Mike Landau, Tony Levin, Nek e Josh Smith.

Programma del corso: LA CHITARRA NELLA MUSICA POP - Come costruirsi il suono - Analisi dei vari stili musicali - Utilizzo degli effetti - Lettura e interpretazione - Improvvisazione - In studio di registrazione - Consigli per lo studio

Per informazioni ed iscrizioni: Centro Artistico Musicale Apolloni - Vicolo della Ricerca 18 Sovizzo - 348.7335506 info@centroapolloni.com Iscrizioni on line: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5I8rthOiLPh9n5ss6zKqufGdfBQKT3blFPs2UsDYunh89AA/viewform.

