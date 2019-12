Aria Teatro

MASTER SHAKESPEARE è un monologo ironico, grottesco e commovente che attraversa l’opera di William Shakespeare grazie a un personaggio realmente esistito, New McMaster (1894-1962), l’ultimo dei grandi capocomici britannici mai apparso al cinema o in televisione. In scena Giulio Federico Janni è il vecchio attore ormai prossimo a lasciare la scena, incapace di resistere alla prepotente ascesa del grande e piccolo schermo. La povertà, la vita rocambolesca di tournée, le liti di compagnia, i trionfi e i flop di un’intera carriera vengono raccontati con leggerezza, amarezza e nostalgia dal più intimo McMaster. Shakespeare, sembra dirci l’anziano capocomico, fa parte della nostra vita. È per questo che solo attraverso quelle parole si riesce ad esprimere l’Umanità.