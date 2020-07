Massimiliano Civica in Scampoli ricorda Camilleri

È uno dei maggiori registi, insegnanti e studiosi teatrali italiani, tre volte Premio Ubu per la Miglior Regia, è stato il più giovane direttore artistico d’Italia, presso il Teatro della Tosse di Genova, Massimiliano Civica è un nome importante della scena nazionale che, per la prima volta, sta per essere ospitato da La Piccionaia al Teatro Astra di Vicenza.

L’appuntamento è per venerdì 24 luglio (ore 21.30) nel Giardino estivo di Contrà Barche 53, con "SCAMPOLI", di cui Civica è autore e interprete: una conversazione sul teatro attraverso curiosità, aneddoti ed episodi della propria vita e di quella dei personaggi - "da Robert Mitchum ad Andrea Camilleri", come recita il sottotitolo - che, direttamente o indirettamente, l’hanno influenzata.

"Sarà una serata a metà strada tra una crestomanzia di detti memorabili e il ‘Forse non tutti sanno che…’ della Settimana Enigmistica – spiega Massimiliano Civica -per tentare di tracciare il ritratto dei nostri artisti ideali, modelli forse irraggiungibili ma, proprio per questo, esemplari".

"SCAMPOLI" è un appuntamento da non perdere per chi ama il teatro e le sue storie. Un mosaico di vite d’artista con cui Civica propone una riflessione sul senso profondo del teatro, a partire non dallo spettacolo in sé ma dalla sua relazione con la vita e le esperienze dei suoi protagonisti. A partire da questo punto di vista originale, il monologo attraversa temi come l’arte e il limite, l’empatia e l’immedesimazione, la finzione e l’inganno dei quali spettatore e autore sono consapevoli in una tacita complicità; tutto attraverso il racconto di incontri, diretti o indiretti: dalle lezioni tenute da Camilleri alla Silvio d’Amico negli anni della sua formazione, passando per Amleto, Solone, Dante, Peter Brook, Totò, e molti altri ancora.

Formatosi allo storico Odin Teatret di Eugenio Barba, Civica ha collaborato con la cattedra di Metodologia della Critica dello Spettacolo dell’Università La Sapienza di Roma e con quella di Regia presso l’Accademia di Belle Arti di Genova; dal 2013 tiene il corso di alta specializzazione in recitazione presso l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio d’Amico e dal gennaio 2018 è consulente artistico alla direzione del Teatro Metastasio di Prato. Il successo del suo lavoro è accreditato tanto dal pubblico quanto dalla critica.

"TERRESTRI D’ESTATE 2020" è la 3a edizione di un progetto che unisce teatro, arti visive, performance, itinerari, laboratori e giochi. Venti giorni di spettacolo, dedicate alla diffusione dell’arte in tutte le sue forme; un programma in 3 sezioni - famiglie, silent play, teatro, a cui si aggiunge InChiostro, l’iniziativa della Biblioteca Civica Bertoliana quest’anno realizzata in collaborazione con La Piccionaia - che si rivolge a tutte le età e che quest’anno vuole essere un invito a prendere esempio da chi ha saputo vedere la bellezza senza perdere mai la voglia di osservare, scoprire, preservare e custodire, nella convinzione che l’esperienza del bello ci apre all’altro e ci dice qualcosa su noi stessi.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà all’interno del Teatro Astra.

L’evento si svolgerà in sicurezza e nel rispetto della normativa anti-covid.

Biglietti: 8 euro (acquisto in prevendita); 10 euro (acquisto la sera dello spettacolo); 20 euro (card estate 3 ingressi).

Si raccomanda l’acquisto in prevendita sul suto www.teatroastra.it (con bonifico bancario) e presso l’Ufficio del Teatro Astra (senza diritti di prevendita); tramite circuito Vivaticket dal sito www.teatroastra.it (con diritti di prevendita)