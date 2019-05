Marostica: "Woodstock. One night of peace, music…and love" poesia e musica sotto le stelle

Marostica, ritorna l’Open Night della biblioteca.

Venerdì 31 maggio e venerdì 7 giugno poesia e musica sotto le stelle.

Open Night” della Biblioteca Civica di Marostica, con due venerdì sotto le stelle, ospitati in giardino e dedicati alla musica e alla poesia.

Venerdì 31 maggio, a partire dalle 21.00, è in programma, nel cinquantesimo anniversario della manifestazione che ha segnato la storia della musica, "Woodstock. One night of peace, music…and love", letture, interviste e musica da un’idea di Claudio Mattesco. In particolare saranno effettuate letture in lingua inglese e in italiano di interviste effettuate 50 anni fa a persone del pubblico che avevano partecipato alla manifestazione. Le letture saranno alternate all'ascolto di brani musicali dal vivo, cercando di rievocare lo spirito, le idee e i pensieri che di una generazione. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Teatris.

Venerdì 7 giugno (ore 21.00) Marco Cavalli conduce "Parole di tutti i colori. Poesie e poeti tra passato e presente". Alcuni lettori leggeranno le poesie di poeti del passato e del presente (fra i quali anche alcuni marosticensi). Al termine della serata, degustazione di infusi gentilmente offerti da "Erboristeria Natura" di Marostica. Evento in collaborazione con le associazioni “Fucina Letteraria” e “Insieme per leggere”.

Gli eventi, promossi dall’Assessorato alla Cultura della Città di Marostica e dalla Biblioteca Civica, sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno in giardino. In caso di maltempo l’evento del 31 maggio si terrà in Aula Magna dell’istituto Comprensivo, mentre l’evento del 7 giugno alla Chiesetta San Marco. Si consiglia la prenotazione: tel. 0424.479100