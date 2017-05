Marostica: tutti gli appuntamenti di maggio

Numerosi gli appuntamenti previsti a Marostica dal 9 al 28 maggio tra manifestazioni, feste, iniziative, incontri, corsi, escursioni, spettacoli e concerti a cura dell'amministrazione comunale, CAI Marostica e Consulta tra le Associazioni Culturali del Territorio. Tra tutti gli eventi spicca da venerdì 26 a domenica 28 maggio la "Festa della Ciliegia 2017" con la "Notte Rossa 2017" e la 73° Mostra Mercato della Ciliegia IGP di Marostica.

Martedì 9 maggio - ore 20.45 - Villa Favero-Raselli in via Marsan 3: Incontro "Marostica Fotografia 1979" - Serata soci aperta anche a chi volesse aderire all'associazione - Info: marosticafotografia1979@gmail.com - 338.8673781

Giovedì 11 maggio - ore 20.30 - Chiesetta San Marco: Concerto "Per Non Dimenticare" - Violino Clavicembalo Pianoforte - Nel ricordo della Dott.ssa Ebelina Ariboni

Venerdì 12 maggio - ore 14.30 - Chiesetta San Marco - Workshop "Riserve Urbane" - Per una politica dei piccoli passi con le "Scarpe Blu" a cura di Raffaela Mulato e Stephan Riegger - Il diritto al gioco, ritenuto marginale e trascurato, quando non negato dai decisori politici, ha la forza di rovesciare i paradigmi su cui si fonda la città contemporanea. Una città dove si può giocare liberamente è una città dove si può abitare. Per informazioni: riserveurbane.it - riserveurbane@gmail.com

Sabato 13 maggio ore 9.00 - 12.00 - Opificio: Celebrazione Trentennio Università Adulti Anziani 1987-2017 - Presentazione del libro celebrativo "Città di Marostica Unione dei Comuni del Marosticense"

Sabato 13 e domenica 14 maggio - ore 21 - Sala Micropolis a Crosara di Marostica: Il Gruppo Cineforume presenta "Agnus Dei" a cura della Città di Marostica - Gruppo Cineforum Marostica - Assessorato alla Cultura

Sabato 13 maggio - ore 17 - Chiesetta San Marco: Spettacolo "La Vita è Bella" con momenti di danza, poesia e letture sul tema - A cura di Universo Danza, Insieme per leggere, La fucina letteraria, Uciim, la AV di Nove e Rosà, IC Marostica

Sabato 13 maggio - ore 20.45 - Pieve di Santa Maria Assunta - "Il Suono del Sacro" - Concerto dedicato a Maria e a Gesù suo figlio - Associazione corale “Il Convivio” Michele Cengiarotti - Direttore Fabio Lotto - Organo Schola Cantorum S. Maria Assunta

Domenica 14 maggio - dall ore 9 alle ore 19 - Piazza Castello: "Giornata Dedicata alla Socializzazione, Consapevolezza e Valorizzazione della Diversità" - Centro storico ore 09.00/14.00: Premiazione / ore 15.00 Seconda caccia al tesoro fotografica Per scoprire angoli a volte irraggiungibili della città medioevale. Rivolto ai fotoamatori a cura di "Marostica Fotografia 1979" / Piazza Castell: 15.00 - 18.00 Percorsi in carrozzina o bendati per… normodotati e Partite al gioco “Let’s Play Different” (in formato gigante… in piazza!) / Spettacolo di Danza 16.00 - 16.30 a cura di danza "Marostica Dance Well Ginnastica" / Danza in piazza per malati di Parkinson…e non solo in collaborazione con Opera Estate Festival Veneto (16.30 - 17.30) / Laboratorio di origami con Ruriko Nakano a cura di Associazione U.C.I.I.M. / Laboratori specializzati per ragazzi con disturbo specifico dell’apprendimento - a cura dell’Associazione Legger-mente. Esposizioni di materiali ed elaborati dei bambini della scuola primaria sul tema della diversità, realizzati nell’ambito del progetto “Alla ricerca di Abilian” / Mostra fotografica a cura degli alunni della scuola media a documentazione delle attività della settimana del SuperAbile / Stand a cura di Gruppo Marosticabile, Lions Club International, Leo Club, Legger-mente, Associazione U.C.I.I.M, Scie di Passione,Confcommercio e Fondazione Rubbi. Per informazioni scrivere a info@lions-kairos.it

Domenica 14 maggio - ore 9 - 15 - "Caccia al Tesoro Fotografica 2017" - Organizzata da Marostica Fotografia 1979 ed inserita nel programma di Marosticabile, è riservata ai fotoamatori. Si andrà alla scoperta di luoghi, barriere e dettagli architettonici, individuati mediante la soluzione di divertenti indovinelli. Il campo di gioco è compreso fra il centro storico e i due borghi Beato Lorenzino e Panica. Per richiedere informazioni e il regolamento scrivere a marosticafotografia1979@gmail.com. Ritrovo presso l'androne del Castello Inferiore alle ore 9:00. Fine gara ore 12:30. Premiazione ore 15:00. Per informazioni e iscrizioni marosticafotografia1979@gmail.com - 338.8673781

Domenica 14 maggio - Cai Gruppo Speleo - Uscita: Buso della Spia - Val di Non - Si va alla scoperta di un fenomeno unico, dove l’acqua della grotta, anche più volte il giorno, si alza di livello producendo un mormorio unico e sorprendente. Info: 0424.470952 - caimarostica@tiscali.it - A cura di C.A.I. Marostica e Consulta fra le Associazioni Culturali del Territorio

Mercoledì 17 maggio - ore 20.00 - Chiesetta San Marco: Conferenza "Il Risveglio di un Angelo" con Joseph Sharda - Associazione L’Urtica

Mercoledì 17 maggio - ore 20.00 - Ristorante del Castello Superiore: "Cena Al Buio" - Una cena speciale che invita a mettere in gioco tutti i sensi, guidati da camerieri non-vedenti della Cooperativa Sociale IRIFOR - Trento a cura di Lions Kairós Per informazioni scrivere a info@lions-kairos.it

Giovedì 18 maggio - ore 20.45: Biblioteca Civica: "Vita in Corso" - Ciclo di incontri per Genitori e Neo Genitori "Partorire con la pancia e con il cuore - Il ruolo delle emozioni e dell'affettività nell'evento nascita" - Relatrice: Dott.ssa Laura Carazzai - Counselor e Educatrice Perinatale Vita in Corso & DanzArte eventi - Con il patrocinio della Città di Marostica

Venerdì 19 maggio - ore 20.30 - Chiesetta San Marco: Rassegna "Quattro Passi nella Storia" - Presentazione del libro fotografico di Gigi Abriani "Luce nel silenzio. Di notte la vita torna nei luoghi che hanno visto la storia" - A cura di Città di Marostica Assessorato alla Cultura - Associazione Nazionale Alpini Sezione Alpini Marostica Gruppo Storia

Sabato 20 maggio - dalle ore 20 - Ecomuseo della Paglia a Crosara di Marostica: "La Notte Europea dei Musei" - Apertura dell’Ecomuseo e visita libera - Ore 20.45: “Notte de filò” storie, tradizioni, canti delle comunità venete in Brasile - Ore 22: Visita guidata alle sale espositive Associazione Culturale Terra e Vita Associazione Culturale Aurora Vitis con il patrocinio della Città di Marostica

Domenica 21 maggio - Cai Gruppo Escursionismo - Uscita: Monte Coppolo - Lagorai - La montagna di Lamon per eccellenza e del Passo Brocon in periodo invernale un itinerario non difficile ma neppure banale, a tratti anche leggermente erto / Gruppo Aquile - Uscita: Diga del Vajont, Erto e Casso - Dolomiti Bellunesi: Camminata intorno l’imponente tentativo dell’uomo di imbrigliare l’acqua per scoprire come la forza della Natura si sia ribellata / Cai Famiglia - Uscita: Alpe di Campogrosso - Piccole Dolomiti: Itinerario storico-naturalistico adagiato fra praterie alpine in un paradiso di primule odorose. Info: 0424.470952 - caimarostica@tiscali.it - A cura del C.A.I. Marostica e Consulta fra le Associazioni Culturali del Territorio

Domenica 21 maggio - ore 18.00 - Aula Magna N. Dalle Laste: 29° Primavera Musicale - Incontri Corali Internazionali - Coro Giovanile Melicus - Marostica / Gioventù In Cantata - Marostica - Dir. Cinzia Zanon -Informazioni: info@gioventuincantata.it

Martedì 23 maggio - ore 20.30 - Chiesetta San Marco: Ciclo di conferenze sulla fede Bahai

Giovedì 25 maggio - ore 20.45 - Palazzo del Doglione Banca Popolare - Sala Conferenze: "1917: Cento Anni Fa Una Singolare Partita a Calcio tra Battaglioni della Brigata Sassari a Vallonara" - A cura dell'Associazione ex calciatori USD Marosticense - Comitato del centenario

Venerdì 26 maggio - Cai Gruppo Montagna Terapia: Escursione Asiago – Forte Interrotto - Info: 0424.470952 - caimarostica@tiscali.it - A cura del C.A.I. Marostica e Consulta fra le Associazioni Culturali del Territorio

Venerdì 26 maggio - ore 18 - Biblioteca Civica: "Aperitivo in Biblioteca" - Incontri con l’autore, proposte di lettura ed un brindisi in compagnia Marco Saccozza "Sulla via delle stelle. Pensieri e parole sul cammino portoghese"

Venerdì 26 maggio ore 19.30 - Castello Inferiore - Festa della Ciliegia 2017 - Cena di Merlin Cocai - La confraternita della Ciliegia di Marostica I.G.P. e dell’Asparago Bianco di Bassano D.O.P. assieme per uno straordinario gemellaggio culinario.

Sabato 27 maggio - ore 14.30 - Ritrovo alla Chiesetta San Marco - Svolgimento nel giardino e nella torre alla Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni - Workshop "Riserve Urbane" - Mappe Sentimentali per un giardino di connessioni a cura di Giorgia Valmorri, invitata dal progetto riserve urbane a creare un'opera d'arte pubblica all’interno dello spazio verde della biblioteca, che ne migliori la percezione e la fruizione come giardino, di incontro e connessioni. Per informazioni: riserveurbane.it - riserveurbane@gmail.com

Sabato 27 maggio - ore 16 - Sala multimediale - Opificio: Premiazione Concorso 27° Edizione "Invito alla Poesia e Narrativa" per le iniziative rivolte alla terza età - A cura di Unione Montana Marosticense

Sabato 27 maggio - ore 20.30 - Centro storico - Festa della Ciliegia 2017 - Notte Bianca di Marostica "Notte Rossa 2017" - Promossa da Confcommercio Marostica con live music e divertenti animazioni in tutto il centro storico, che sarà chiuso al traffico dalle ore 20.

Domenica 28 maggio - Caia Gruppo Aquile - Uscita: La Colma di Malcesine - Monte Baldo - Percorso nella Riserva Naturale Integrale di Lastoni Selva Pezzi, tra lago e montagna - Info: 0424.470952 - caimarostica@tiscali.it - A cura del C.A.I. Marostica Consulta fra le Associazioni Culturali del Territorio

Domenica 28 maggio - Villa Favero-Raselli in via Marsan 3 - Marostica Fotografia 1979 - Uscita fotografica al Parco del Sojo. Per dettagli scrivere a marosticafotografia1979@gmail.com - A cura di Associazione Marostica Fotografia 1979 Infoline: 338.8673781

Domenica 28 maggio - ore 11 - Piazza Castello - Festa della Ciliegia 2017 - 73° Mostra Mercato della Ciliegia IGP di Marostica - I produttori di Campagna Amica e del Consorzio della Ciliegia I.G.P. saranno in piazza con le loro prelibatezze. Nel cortile interno al castello mostra e premiazione della ciliegia I.G.P. / Nel pomeriggio spettacolo medievale con vessiliferi, giocolieri, nobili, dame e l’elezione della Bella Lionora - A cura delle Città di Marostica e Pro Marostica

