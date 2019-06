Marostica Summer Festival: Toto in concerto

Pochi gruppi, nella storia della musica, hanno lasciato individualmente o collettivamente un’impronta più vasta nella cultura popolare dei membri dei Toto. Singolarmente, i membri della band, possono essere ascoltati in 5000 album che rappresentano globalmente una vendita totale di mezzo miliardo di album.

Saranno i Toto ad aprire mercoledì 3 luglio 2019 alle 21.30 la quinta edizione del Marostica Summer Festival.

I Toto arrivano in Piazza Castello con il tour che celebra i 40 anni della loro carriera e che sta facendo registrare il sold out in tutto il mondo.

Con oltre quaranta anni passati insieme, e migliaia di collaborazioni con altri artisti, i Toto rappresentano ancora una delle band di maggior successo di vendita nel mondo sia a livello di tour che di album. Ormai sono da considerarsi come pop culture, e sono una delle poche band degli anni ‘70 che hanno resistito ai cambi di moda e stili con una carriera che gode di una fan base mondiale che attraversa le generazioni. Il loro “40 Tripes Around The Sun Tour” li ha portati nelle arene di Europa e Nord America, facendo registrare il sold out in venue prestigiose: si tratta del tour più lungo che la band ha intrapreso in molti anni. I Toto hanno anche recentemente annunciato l’uscita del loro cofanetto in edizione limitata “All In” prevista per il 30 Novembre.

Biglietti in vendita online su www.ticketone.it dalle ore 10.00 di venerdì 12 ottobre e nei punti vendita Ticketone dalle ore 10 di lunedì 15 ottobre.

Prezzi Prevendite:

Pit Area – Fronte Palco: 50,00 euro + diritti di prevendita

Posto in piedi: 40,00 euro + diritti di prevendita

Tribuna centrale: 55,00 euro + diritti di prevendita

Informazioni e prevendite:

Due Punti Eventi,

via Marco Corner 19/21 – Thiene (VI)

tel. 0445 360516 - eventi@due-punti.com

MAROSTICA SUMMER FESTIVAL - TOTO

Mercoledì 3 luglio alle 21.30