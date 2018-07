Summer Festival: Party anni '90 fino a tarda notte

Arriva il momento di ballare al Marostica Summer Festival. Sabato 14 luglio, a partire dalle 21.00 e fino alle due di notte, si scatena “90 Wonderland”, il party Anni Novanta in una speciale gold edition. È uno degli eventi ad ingresso gratuito della manifestazione, il regalo del festival alla città che per una notte si lascia andare ai ritmi degli anni Novanta. Dopo le fortunate esperienze del passato con migliaia di presenze, lo show “90 Wonderland” torna a Marostica più splendente che mai, per una edizione “gold” che corona anni di successo di un format che muove le folle. Un incredibile viaggio negli anni 90, una vera e propria ondata di musica e spettacolo, un party unico nel suo genere che farà rivivere quello che è stato il mito di un decennio glorioso.

La fantastica animazione, le coreografie del corpo di ballo, la mascotte ufficiale, le bellissime “Wonder girls” e i mitici personaggi degli anni 90 trascineranno in un saliscendi di emozioni da vivere dal primo all’ultimo disco. A completare lo show, una serie di effetti speciali, gadget, video pensati e realizzati per questa speciale edizione, ma soprattutto la musica con le più belle hit pop, rock e dance anni 90 mixate a raffica, i brani indimenticabili da cantare e i singoli che hanno scalato le classifiche dal 1990 al 2000.

Marostica Summer Festival continua lunedì 16 luglio con l’atteso concerto di Fabrizio Moro, seguito da Alvaro Soler (18 luglio), Il Volo (19 luglio), il musical Grease (20 luglio) e l’altro evento gratuito di questa edizione, il concerto di Le Vibrazioni con l’animazione di Radio Company (21 luglio).

Marostica Summer Festival è organizzato da Due Punti Eventi, con la direzione artistica di Valerio Simonato, in collaborazione con la Città di Marostica e con il patrocinio di Regione del Veneto e Provincia di Vicenza e con il supporto di Associazione Pro Marostica e Confcommercio-Marostica. Il festival è sostenuto da Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, Targa System, Autogemelli, Unicomm e Vicentinox. Marostica Summer Festival sostiene Woman For Freedom donando un quantitativo di biglietti per gli spettacoli a sostegno dell’attività dell’associazione.

Per maggiori informazioni:

www.marosticasummerfestival.it

Due Punti Eventi - via Marco Corner 19/21 – Thiene (VI)