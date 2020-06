Marostica Summer Festival: Pelù e Bocelli arriveranno nel 2021

Dopo l’annuncio del rinvio della sesta edizione di Marostica Summer Festival, a causa dell’emergenza sanitaria, DuePunti Eventi è al lavoro per l’organizzazione della ricca edizione 2021, che vede confermati la maggior parte degli artisti in cartellone. Una delle date fissate è quella di Piero Pelù, il 9 luglio 2021, mentre sono in fase di riprogrammazione i concerti di Ben Harper e di LP. L’unico evento annullato è quello di Coez, per il quale si può richiedere un voucher di pari importo del valore del biglietto per uno degli eventi di DuePunti Eventi.

Per tutti gli altri eventi riprogrammati rimangono validi i biglietti acquistati in prevendita.

Annunciata anche la data del rinvio del concerto di Andrea Bocelli, atteso in Piazza degli Scacchi nel settembre prossimo. In linea con la riprogrammazione dei tour internazionali dell’artista, il celebre tenore sarà a Marostica il 15 settembre 2021, anno nel quale è stata rinviata anche la Partita a Scacchi a personaggi viventi, ora in calendario nei giorni 10-11-12 settembre 2021.

“A causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo dovuto fare i conti con le nuove restrizioni per lo spettacolo dal vivo, ma la magia di questi grandi eventi è solo rinviata” commenta l’organizzatore Valerio Simonato. “Per fortuna gli artisti già in cartellone del festival hanno riconfermato i tour per il prossimo anno, così come Andrea Bocelli, l’evento più atteso dell’anno. Potremmo quindi offrire al nostro pubblico i bellissimi concerti che avevamo programmato, in sicurezza e in un contesto sicuramente più disteso. Nel frattempo comunque siamo già al lavoro per ripensare a dei live più contenuti nel corso dell’anno. La nostra organizzazione non si ferma”.

I possessori dei biglietti già acquistati del concerto di Coez (ANNULLATO) potranno richiedere entro il 30 giugno 2020 un voucher per un importo pari alla cifra d'acquisto del biglietto, spendibile entro 18 mesi dalla data di emissione in uno degli eventi organizzati da DuePunti Eventi.

La prevendite dei concerti di Piero Pelù (9 luglio 2021) e Andrea Bocelli (15 settembre 2021) sono disponibili nei circuiti Ticketone e Vivaticket.