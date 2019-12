Marostica: le iniziative prima di Natale

Nuovo, lungo week end natalizio a Marostica. Oltre all’imperdibile recita “Canto di Natale” di Charles Dickens, in replica venerdì 20 e sabato 21 dicembre (ore 18 e 20) e domenica 22 dicembre (ore 16.30 e 18.30) al Castello Inferiore, a cura di Associazione Teatris e Pro Marostica (info e prenotazioni 327/5820846), continuano sabato 21 dicembre le iniziative per i bambini con le letture "In-canto di Natale" in biblioteca (ore 16.00 e ore 18.00), a cura del Comitato e ispirate all'opera di Dickens. Alle 20.45, nell’Aula Magna della Scuola Media Istituto Comprensivo N. Dalle Laste, in programmail concerto gospel "Dio è qui", del Coro Luce della Chiesa Cristiana Evangelica di Marostica.

Fin dalle 9.00 del mattino, si rinnova il mercatino degli hobbisti, con oltre 65 espositori lungo le vie del centro e la ricostruzione dell’Ars Mercatorum, l’angolo dei mercanti medioevali e delle arti dimenticate. Il pomeriggio sarà dedicato alle esibizioni degli artisti di strada, mentre Palazzo del Doglione accoglierà i laboratori per i bambini “Creiamo il nostro biglietto di Natale”, alla presenza di elfi e di un vero Babbo Natale. La musica nel pomeriggio si diffonderà in tutto il centro storicograzie alle note di Ketalipà, Walter Alessi, I Fiati Corti, Simonetta Stella, Barbara Lorenzato e Giovanna Lubjan.

Sempre in funzione la suggestiva pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza, aperta tutti i giorni, anche di sera, con orario 9.00-12.00/14.00-16.30/17.00-19.30/21.00-24.00. Durante i week end è inoltre attivo un punto di ristoro, con vin brulè e bevande calde, a cura di Pro Marostica.

Attesa anche per la Vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, con un pomeriggio di musica e canti sotto l’albero e per le vie della città, di sfilate di pastori e fiaccolate, di bevande calde e leccornie nel chioschi e l’atteso incendio del castello con arrivo della stella cometa.