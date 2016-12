Marostica: gli eventi di Capodanno ed Epifania 2017

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione di "Natale con Noi", è ancora ricco il calendario di eventi a Marostica con numerosi appuntamenti in programma con il "Veglione di Capodanno in Piazza" sabato 31 dicembre 2016 e nei primi giorni dell’anno con il tradizionale Concerto di Capodanno della Filarmonica di Crosara-Marostica (domenica 1 gennaio 2017, Aula Magna Istituto Comprensivo, ore 21.00) e il concerto augurale del Coro Gioventù in Cantata (domenica 8 gennaio 2017, Aula Magna Istituto Comprensivo, ore 17.30).

Gli altri appuntamenti da non perdere sono venerdì 6 gennaio 2017 con la cerimonia di consegna del Premio Alfiere d’Argento, dedicato agli sportivi marosticensi, che si sono distinti nel corso del 2016 (Opificio di Palazzo Baggio, ore 10.00) e domenica 8 gennaio 2017 alle 16 la seguitissima gara a squadre di curling, con pignate di minestrone, come evento di chiusura della pista di pattinaggio in piazza degli Scacchi (iscrizioni agli uffici della Pro Marostica): si potrà pattinare fino a domenica 8 gennaio 2017.

Per il giorno dell’Epifania anche le frazioni del territorio si animano. A San Luca, il ritrovo dei bambini con l’arrivo della Befana, il falò, giochi e tombola, accompagnati da cioccolata calda e vin brulè, a cura del gruppo di lavoro di San Luca (ore 15.00); nel quartiere di San Benedetto di Marostica si “brusa la vecia” (ore 17.00); a Vallonara, nella sede degli Alpini, arriva la Befana (ore 19.30).

Continua inoltre al Castello Inferiore la mostra “Cielo e Terra in Luigi Carron”, prima antologica dedicata all’artista marosticense, nel novantesimo anniversario dalla nascita e nel decennale dalla sua scomparsa. Il finissage dell’esposizione, dal titolo “Pensando al futuro”, si terrà sabato 7 gennaio, alle ore 17.30.