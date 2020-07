Marostica: Omaggio a Ennio Morricone

Musica sinfonica, cinema e solidarietà in Piazza degli Scacchi a Marostica. L’“Omaggio a Ennio Morricone”, con il maestro Diego Basso e il celebre flautista Andrea Griminelli, già in cartellone al Marostica Summer Festival, sarà l’unico concerto non rinviato e andrà in scena il 22 e il 23 luglio (ore 21.30) con una nuova veste, quella di ringraziamento a favore degli operatori che in questi mesi di pandemia si sono trovati in prima linea e hanno generosamente operato nella lotta al Covid-19.

Il 23 luglio, il concerto che vede in palcoscenico l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, il Coro lirico Opera House e il Coro Art Voice Academy, diretti dal Maestro Diego Basso e con la partecipazione di Andrea Griminelli, vera star dello strumento, sarà invece aperto al pubblico (biglietti a partire da 20 euro + diritti di prevendita, prevendite disponibili nel circuito Ticketone a partire dal 24 giugno, ore 15).

“Di fronte alla prospettiva di un’estate senza musica live, è magnifico pensare che Piazza degli Scacchi possa riaccendersi sulle note emozionanti di Ennio Morricone interpretate da grandi musicisti, in una serata di ricordo e di ringraziamento del personale sanitario del territorio, ma anche in un concerto aperto ai cittadini che in sicurezza potranno godersi finalmente uno spettacolo dal vivo” il commento del sindaco di Marostica Matteo Mozzo.

Il concerto prevede una rassegna delle più famose colonne sonore, selezionate tra le oltre 400 musiche da film che il maestro Morricone ha composto. Nel repertorio il pubblico potrà riconoscere colonne sonore e brani tratti dai film Nuovo Cinema Paradiso (regia di Giuseppe Tornatore, 1988), The Mission (regia di Roland Joffé, 1986), La leggenda del Pianista sull'oceano (regia di Giuseppe Tornatore, 1998), C'era una volta in America (regia di Sergio Leone, 1984), C’era una volta il west (regia di Sergio Leone, 1968), Per un pugno di dollari (regia di Sergio Leone, 1964).

Entrambi conoscitori ed estimatori della musica del grande compositore, il Maestro Basso ha diretto numerosi concerti dedicati all'universo di Ennio Morricone, mentre per il flautista Griminelli Morricone ha scritto personalmente composizioni per flauto e orchestra. Il loro progetto, frutto della collaborazione professionale tra un grande conoscitore dell'orchestra e delle possibilità degli strumenti e un musicista dalle sensibilissime interpretazioni e della tecnica sorprendente, si candida a diventare uno degli omaggi più autentici ad Ennio Morricone, interprete della più bella musica del nostro tempo rivolta ad un pubblico di tutte le generazioni.

Il Maestro Diego Basso ha curato e diretto la versione lirico sinfonica dell’Inno d’Italia interpretato dal tenore Vittorio Grigolo dall’Arena di Verona completamente vuota e andata in onda il 2 giugno 2020 su Rai 1 in occasione della Festa della Repubblica. Ha ideato il progetto musicale “Tra terra e cielo” che porta la Grande Orchestra in luoghi suggestive e inediti tra cui il recente concerto "Rinascerò, Rinascerai" sulle mura medioevali di Castelfranco Veneto e a Falcade nel Bosco degli Artisti con il concerto “La mia Terra. E' stato ospite sul palco del 70° Festival di Sanremo dove ha diretto il tenore Vittorio Grigolo, nell'aria d'opera “E Lucevan Le Stelle dalla Tosca” di Giacomo Puccini e un ”Medley dei Queen”. È direttore di orchestre nazionali ed internazionali e protagonista di importanti progetti nei maggiori teatri italiani e internazionali e nelle principali reti televisive. Tra i suoi più recenti impegni la direzione di Opera on Ice in onda su Canale 5 il giorno di Natale dal Foro Italico di Roma con il Coro e l’Orchestra Sinfonietta di Roma.

Riconoscimenti in tutto il mondo, dal Grammy, al Prix de Paris fino alle onorificenze, per Andrea Griminelli. Accostatosi al flauto all'età di dieci anni, studia con i leggendari Jean-Pierre Rampal e Sir James Galway, che lo definisce "il più grande flautista salito alla ribalta della scena musicale da tanti anni". Nel 1983 e nel 1984 ottiene il prestigioso Prix de Paris. Il suo debutto a livello internazionale avviene nel 1984 all’età di venticinque anni quando è presentato al pubblico d'oltreoceano da Luciano Pavarotti nel memorabile concerto al Madison Square Gardens di New York e assieme al quale intraprende una intensa collaborazione negli anni successivi tra cui si ricordano gli indimenticabili concerti all' Hyde Park di Londra nel 1990, al Central Park di New York nel 1993, alla Torre Eiffel di Parigi e nella Piazza Rossa di Mosca.

Prevendite: on line e nei punti vendita Ticketone dalle ore 15 del 24 giugno.

Biglietti “Omaggio a Ennio Morricone”

Piazza Castello, Marostica

22 luglio 2020, ore 21.30

23 luglio 2020, ore 21.30

Poltronissime Gold € 40+diritti di prevendita

Poltronissime €30+diritti di prevendita

Poltrone €20+diritti di prevendita