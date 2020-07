Marostica al chiaro di Luna: passeggiata, caccia al tesoro

Marostica al chiaro di luna. È la nuova iniziativa di Associazione Pro Marostica che, per quattro venerdì dalle ore 21, permetterà di scoprire e vivere la città “come non l’avete mai vista”. Illuminati dalla notte stellata o al lume di candela, i maggiori monumenti cittadini e il centro storico saranno animati da passeggiate, giochi e racconti, per riappropriarsi della magia dell’estate, dopa la lunga notte dell’emergenza.

Venerdì 10 luglio, quando il Castello Inferiore si potrà visitare a lume di candela: una passeggiata suggestiva e romantica attraverso le antiche sale e gli alti merli che dominano la città.

Venerdì 17 luglio, sempre il Castello Inferiore sarà protagonista di una inedita “caccia al tesoro”, alla ricerca di indizi e particolari misteriosi che faranno scoprire i segreti dell’antico mastio.

Venerdì 24 luglio, passeggiata notturna sul camminamento di ronda delle mura scaligere, un percorso affascinante per chi è alla ricerca di emozioni forti. I

Venerdì 31 luglio, il gruppo “I Cialtroni” in “Recitando a passeggio” accompagnerà i visitatori per le vie del centro storico, in una serata di bellezza e arte.

Animazione di tutti gli eventi a cura del gruppo teatrale “I Cialtroni”. Inizio ore 21. Ingresso: 5 euro - 3 euro (ridotto under 12).