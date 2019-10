Maronada in Villa Cita: con “Peseto fritto”

Domenica 20 ottobre a Montecchio Precalcino, appuntamento con la tradizionale “Maronada in Villa Cita”.

Nel pomeriggio, dalle 14, stand gastronomico con “Peseto fritto” a cura della Pro Loco di Bolzano Vicentino, musica dal vivo, cabaret, mostre, animazione e, naturalmente, “maroni” a volontà!

Villa Da Schio Cita, del XVII e XVIII secolo, fu donata al Comune di Montecchio Precalcino nel 1978 dalla signora Marianna Cita Cabianca.

Posta in splendida posizione sul lato orientale della collina, ospita varie associazioni ed è sede di numerose manifestazioni ricreative e culturali.

