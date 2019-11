MARKETERs Festival 2019

Sabato 23 novembre torna l’appuntamento con uno dei principali eventi di marketing in Italia: il MARKETERs Festival, che quest’anno giunge alla sua quarta edizione.



Oltre 800 professionisti del marketing si riuniranno al Vicenza Convention Centre per vivere una giornata ricca di contenuto: 54 ospiti, 24 workshop, 5 tavole rotonde che porteranno in cattedra il meglio del marketing italiano.



Boston Consulting Group, Campari, Barilla, National Geographic, Lavazza, Cortilia, Accenture, Harley-Davidson, L’Oréal, Electrolux sono alcune delle aziende che saranno presenti portando la propria esperienza sul palco del MARKETERs Festival, grazie a tavole rotonde di altissimo livello.



L’offerta formativa è studiata per fornire mirati approfondimenti verticali dedicati alle tematiche più centrali e attuali nella formazione di un marketer.

24 workshop che vedranno salire in cattedra i migliori esperti del settore, professionisti e agenzie che condivideranno aggiornamenti e update sulle tematiche più attuali del marketing di oggi: Social Strategy, Digital Strategy, Data Management & Automation, Content, Digital Media, Digital Sales, Community Management & Advocacy, Brand Identity, Marketing Innovation.



Per citare alcuni nomi e realtá d’eccellenza: BBDO, Young Digitals, Gaetano Grizzanti, We are Social, Giorgio Soffiato, Social Factor, Flavio Mazzanti, Alessandro Mininno, Valentina Vellucci e molti altri.



Ospiti di eccezione, infine, Chiara Luzzana - sound designer che ha firmato collaborazioni con brand come, tra i tanti, Swatch, Alessi, Nivea, Martini e che aprirà la giornata del MARKETERs Festival, e Luigi Mazzola, speaker motivazionale e mental coach, Direttore Tecnico della Scuderia Ferrari dal 1998 al 2009 che invece la chiuderà parlando di leadership, responsabilità e motivazione.



Come sempre non mancherà l’attenzione al networking, che avrà come punto nevralgico l’area espositiva dove sarà possibile incontrare direttamente i main partner UMANA, Maikii, Credit Agricole, Openmind, Sercom, i partner e i supporter dell'evento.

Il MARKETERs Festival è un evento che vuole ispirare e formare una nuova generazione di manager in continua evoluzione, è un’occasione unica per chi ha bisogno di un costante aggiornamento nel campo del marketing, sugli ultimi trend e casi di successi nel campo del digital marketing, del management e delle soft skills, competenze complesse e in continuo mutamento.

Workshop, round table e lecture saranno tenuti da speaker di spessore: protagonisti nelle migliori aziende e agenzie di comunicazione italiane e internazionali.

Alcuni temi: Digital Strategy, E-commerce, Neuromarketing, Content marketing, SEO, Brand Positioning, Analytics e non solo.



Il MARKETERs Festival è organizzato con il patrocinio di Provincia di Vicenza, CUOA, Accademia della comunicazione, IUSVE.

LA LOCATION

Il Vicenza Convention Center è uno dei centri fieristici più importanti d'Europa.

La location presenta una superficie di oltre 6500 metri quadrati, tecnologie all’avanguardia, cinque sale e una plenaria sbalorditiva.



A CHI È RIVOLTO

Il MARKETERs Festival si rivolge a tutti i professionisti del marketing consapevoli di quanto importante sia tenersi aggiornati e approfondire tutti i temi di un mondo in continua evoluzione.



Le tre precedenti edizioni hanno visto la partecipazione di PMI, Aziende, Liberi Professionisti, Start-Up, Studenti, Profili Junior, Web Agency, Appassionati di Marketing, Imprenditori, Responsabili Marketing e Commerciali.

Openmind presenta al MARKETERs Festival di Vicenza l’aspetto umano della digital transformation e cerca nuovi collaboratori per far fronte alla costante crescita.

Openmind presenta al MARKETERs Festival di Vicenza la sua visione della digital transformation: un approccio integrato e fluido di customer experience strategy, user experience design e agile development.

“La digital transformation non è solo aggiornamento tecnologico, come suggerirebbe l’elemento “digital”, ma soprattutto trasformazione, adattamento a uno scenario di mercato in cui il consumatore chiede relazione, interazione e condivisione di valori – afferma Emanuele Soi, head of strategy di Openmind – È un’esperienza che tutti noi, come clienti di qualche brand, viviamo tutti i giorni. Per i brand significa ripartire da se stessi, trovare le proprie modalità per sostenere questo dialogo, e sostanziarlo con una presenza di valore, di qualità e rilevanza, più che di quantità e di vendita”.

Questa partita si vince internamente, sul fronte umano della cultura e organizzazione aziendale, e sul mercato, adottando una vera strategia omnicanale, che permette di seguire e soprattutto reagire al comportamento dei clienti, in tempo reale sui diversi punti di contatto, sia online che offline, secondo strategie di marketing e CRM data-driven. Openmind è convinta che strategia,

user experience e tecnologia debbano andare di pari passo e dialogare tra loro per portare a termine con successo questa trasformazione.

Inoltre, per far fronte alla costante crescita, l’azienda, che negli ultimi due anni ha più che raddoppiato il numero dei collaboratori, è a Vicenza per cercare nuove figure professionali.

“Cerchiamo nuovi collaboratori da inserire al nostro interno per poter far fronte a progetti sempre più sfidanti – continua Emanuele Soi – Al nostro attivo abbiamo oltre 50 clienti (tra cui Maserati, Barilla, Pitti Immagine, Piaggio Group e MaxMara) e ogni progetto richiede un mix bilanciato di strategia, design e tecnologia. Abbiamo la necessità di collaboratori che condividano la nostra passione e possano portare in azienda la loro esperienza, la voglia di fare e di imparare”.

Al momento l’azienda è alla ricerca delle seguenti figure: UX/UI Designer, Project Manager, Senior

Java Developer, Senior Frontend Developer, Functional Analyst. Tutti i professionisti potranno

incontrare l’azienda direttamente presso lo stand Openmind presente al MARKETERs Festival.



MARKETERs Festival 2019

sabato dalle ore 09:00 alle 18:00

VICC - Vicenza Convention Centre

Via dell'Oreficeria 16, 36100 Vicenza

www.eventbrite.it

Biglietti per il MARKETERs Festival bit.ly/Biglietti_MF19