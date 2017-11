"Mario Rigoni Stern: Un Uomo, Tante Storie, Nessun Confine": festival-convegno ad Asiago

Da venerdì 3 a domenica 5 novembre al Teatro Millepini di Asiago si terrà il Festival Convegno Internazionale di studi "Mario Rigoni Stern: Un Uomo, Tante Storie, Nessun Confine". Un viaggio tra natura, parole, sapori ed emozioni, nel recupero del passato, nell'attualità del presente e in costante proiezione verso la salvaguardia del futuro al di là di ogni confine geografico per rendere omaggio allo scrittore asiaghese, in cui il "locale" e lo "straniero" spesso non si distinguono.

Protagonisti di venerdì 3 novembre saranno gli studenti di tutta Italia, che hanno partecipato ai roncorsi nazionali, Regionali o interni sui temi cari a Mario Rigoni Stern (ambito letterario, naturalistico, storico, culinario). Molti gli ospiti che interverranno nelle giornate di sabato 4 novembre e domenica 5 novembre.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 3 novembre

9.00 - Benvenuto e saluti da parte delle autorità

9.20 - Introduzione alle giornate del Festival Convegno

9.40 - "Seguendo i sentieri di Mario Rigoni Stern" - Presentazione e Premiazione del Concorso

10.05 - "Un arboreto salvatico in classe" - Presentazione e Premiazione del Concorso

11.00 - "Giovani Stagioni" - Presentazione e Premiazione del Concorso

11.30- Proiezione filmati storici su Mario Rigoni Stern - A cura di Maria Grazia Rabiolo - Radiotevisione della Svizzera Italiana

12.00 - Pausa pranzo all’Istituto Alberghiero di Asiago in via G. Bertacchi 14

14.30 - Chiesa di S. Rocco - I ragazzi dell’IIS “Mario Rigoni Stern” raccontano Mario Rigoni Stern con il maestro Bepi De Marzi L’INVERNO E LA NEVE – IL NATALE E LA NOSTALGIA – LA DEPORTAZIONE – LA POLONIA – LA PACE E GLI AMICI – L’ALTOPIANO

17.30 - Inaugurazione Mostra "Neve e ghiaccio: tante vite per lo sport. Volti e storie di inverni altopianesi" al Museo Le Carceri di Asiago

20.30 - Chiesa di S. Rocco - "Vicino alla mia casa passava un frate e mi chiedeva delle stagioni" L’amicizia fraterna con padre David Maria Turoldo. Salmi, Inni e Cantici - Coro di San Matteo diretto da Andrea Pineroli. Commenti di Bepi De Marzi.

Sabato 4 novembre

9.00 - Inaugurazione ufficiale e Introduzione alle giornate del FestivalConvegno

9.30 - Matteo Melchiorre - L’umanità e la franchezza. Scrivere di montagna oggi

9.50 - Adrii Omelianiuk - Il ritorno de "Il sergente..." in Ucraina: attualità di una storia passata

10.15 - Luca Mercalli - La coscienza ambientale nell'opera di Mario Rigoni Stern: sobrietà e senso del limite, da virtù alpine a valori universali

11.15 - Mario Isnenghi - Partenze e ritorni all’isola che c’è

11.45 - Sergio Di Benedetto - "I profughi, dalla pianura, guardavano lassù" - Rigoni Stern e i profughi italiani della Grande Guerr

12.00 - Le stagioni di Mario Rigoni Sternd - Documentario a cura di Margherita De Tomas

13.00 - Pausa pranzo

15.00 - Giuseppe Mendicino - MarioRigoni Stern, Primo Levi, Nuto Revelli: amici di montagne, di guerre e di libri. Non si lasciarono impietrire dalla lenta nevicata dei giorni

15.25 - Sergio Frigo - Mario Rigoni Stern, compaesano del mondo

20.00 - Cena di Gala all'Hotel Croce Bianca di Asiago, con la premiazione dei vincitori del Concorso enogastronomico "I sapori di Mario Rigoni Stern", a cura dell’Istituto Alberghiero di Asiago.

Domenica 5 novembre

9.00 - Benvenuto e saluti da parte delle autorità

9.15 - Introduzione alla giornata conclusiva del Festival Convegno

9.30 - Antonio Ballerini - "Saper restare uomini" - Quale Rigoni Stern in Cristalli di memoria?

9.50 Ugo Sauro - Mario Rigoni Stern tra mistica cosmica ed esperienza dell’Heimat

10.15 - Giovanni Kezich - Mario Rigoni Stern e l’antropologia delle Alpi

11.10 - - Eraldo Affinati - Se ti sei perso, cerca dentro di te

11.35 - Carlo Ossola - Chiari del bosco e della memoria

12.15 - Proiezione filmati storici su Mario Rigoni Stern - Presenta Maria Grazia Rabiolo - Radiotevisione della Svizzera Italiana.

12.45 - Ringraziamenti e saluti finali

