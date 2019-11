Marie Lelouche: "Failed to synchronise" mostra di arte contemporanea

Si terrà nel nuovo spazio culturale di Schio, Spazio Cadet in Fabbrica Saccardo questo fine settimana una mostra di arte contemporanea speciale: presenterà il suo lavoro la giovane talentuosa francese Marie Lelouche. Con FAILED TO SYNCHRONISE l'artista ha creato un'esperienza che coinvolge lo spettatore in un singolare viaggio attraverso un tappeto dipinto, sculture e una canzone.

Ispirata dal contesto specifico della Fabbrica Alta e dalle persone che l'artista ha incontrato durante la residenza, Marie Lelouche sviluppa una serie di opere riunite in una mostra personale intitolata "Failed to synchronise".

Con questa breve frase, l'artista mette a fuoco il sempre più importante desiderio umano di registrare il mondo, credendo che ci aiuterà a far rivivere il passato mantenendo sicuro il futuro. Lavorando attraverso il nostro legame con la memoria come perpetua ricostruzione collettiva e individuale, ha avuto uno scambio con alcuni arrampicatori per capire come essi riescano o falliscono, sincronizzandosi con il corpo e la mente con il grande pezzo di storia a cui si trovano davanti.

Marie Lelouche è un'artista francese nata nel 1984 a Saint Junien, laureata alla Ensba di Parigi, alla Sorbona, a Le Fresnoy - National Study of the Arts Contemporary e attualmente sta seguendo un dottorato in ricerca / creazione all'Università del Quebec a Montreal e Le Fresnoy con il argomento Scultura post-digitale. Il suo lavoro, dall'estetica minimale e astratta, è stato esposto in Belgio ad Art Brussels, in Francia al Musée du Lam o al Mirage Festival, in Corea del Sud allo Studio National d'Art Contemporain, in Brasile alla Casa de Bailar , in Italia allo Space Thetis e presto a Berlino alla Galleria Mazzoli.

Ha partecipato a numerosi programmi di residenza in Corea del Sud, Francia, Italia, sviluppa progetti collettivi in Amazzonia e Siberia e collabora con ricercatori, artigiani, ingegneri e più recentemente a Londra con un coreografo. Le pratiche di sfollamento, come evocate da studi culturali o studi sulla mobilità rimangono un punto chiave del suo lavoro.

_____________________________________________________

FABRICALTRA

Il progetto “Fabricaltra” intende lavorare sul tema dell’innovazione sociale in chiave di rigenerazione territoriale nell’area della prima industrializzazione veneta legata al settore tessile.

L’iniziativa progettuale già concretizzatasi in un programma di attività culturali/artistiche site-specific continua a portare avanti l’obiettivo di lavorare sulla visibilità dell’edificio, sulla rielaborazione di una memoria condivisa, sulla verifica di nuovi scenari di riutilizzo/non riutilizzo consapevole, attraverso un percorso di riappropriazione del sito in qualità di bene pubblico, supportato da strumenti legati a pratiche artistiche, installazioni audio e video, narrazione teatrale.

La finalità è quella di proseguire il percorso di rigenerazione culturale di Fabbrica Alta, con il coinvolgimento in residenza di artisti di livello internazionale attorno a cui attivare iniziative di formazione e animazione del ricco tessuto associativo socio-culturale già operante sul territorio.

Nuovi gli attori in campo per lavorare sulla visibilità dell’edificio, affinché lo spazio della Fabbrica diventi un luogo da vivere, di cui riappropriarsi e in cui rielaborare una memoria storica collettiva che sia stimolo per il futuro e non cristallizzazione del passato.

______________________________________________________

SPAZIO CADET

Fabbrica Saccardo, Contrà Progresso, 1M, Schio

Situato all’interno del complesso di Fabbrica Saccardo a Schio, Cadet è un nuovo spazio dedicato a progetti culturali, dall'arte contemporanea alle presentazioni letterarie, dai laboratori condivisi ai workshop. Prende il nome dal marchio Cadet, licenza americana ottenuta dal 1950 per la produzione in Fabbrica Saccardo di dodici linee di motoscafi. Troverete, quindi, come elemento centrale in esposizione, uno dei modelli realizzati in loco grazie alle tecnologie avanzate della lavorazione del legno, che hanno permesso di costruire motoscafi a stretto contatto con la natura e lontano dal mare.



Orari di apertura:

Opening: 16 novembre ore 16.30 - domenica 17 novembre: 14 alle 18

Nella settimana successiva su appuntamento, chiamare:

+39 3456311858

16/17 NOVEMBRE 2019

SPAZIO CADET

Fabbrica Saccardo, Contrà Progresso, 1M, Schio