"Maresina Cooking Show": gli chef Antonio Dal Lago e Diego Crosara a Valdagno

In occasione della "Festa della Maresina", domenica 9 aprile alle 17 si terrà a Valdagno in piazza Roma il Cooking Show a quattro mani con lo chef Antonio Dal Lago, patron dello stellato "Casin del Gamba", e Diego Crosara, allenatore della squadra italiana di pasticceria e docente Cast Alimenti di Brescia. I due abili cuochi effettueranno alcune dimostrazioni culinarie tra il dolce e il salato, utilizzando l'erba madre "Maresina De.Co." con degustazioni finali per tutti i presenti.

(nella foto una piatto di gnocchi con la "Maresina De.Co.)

