Marco D'Agostin - Avalanche | prima regionale

DANZA AL RIDOTTO

sabato 23 febbraio 2019 ore 20.45

prima regionale



Vincitore Premio UBU 2018 Miglior Attore o Performer Under 35

Nomination Premio UBU Miglior Spettacolo di Danza



Marco D’agostin

Avalanche

Coreografia di Marco D'Agostin



In Avalanche i due esseri umani protagonisti vengono osservati da un occhio ciclopico come antiche polveri conservate in un blocco di ghiaccio. Sono Atlanti che camminano all’alba di un nuovo pianeta, dopo essersi caricati sulle spalle la loro millenaria tristezza. Tutto quello che non è sopravvissuto agisce, invisibile, su tutto ciò che invece è rimasto e che viene rievocato come regola, collezione, elenco di possibilità. La danza si pone in una costante tensione verso l’infinito dell’enumerazione, alla ricerca accanita di un esito, di una risoluzione, interrogando la questione del limite e dunque, in ultima istanza, della fine.



Al termine dello spettacolo è previsto un incontro con l'artista moderato da Giulia Galvan, curatrice di eventi di danza e drammaturga.



Biglietti:

Intero - 15,00 euro

Ridotto (over 65) - 10,60 euro

Under 30 - 10,60 euro