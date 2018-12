Marcia Mondiale per il Clima - Partenza da Vicenza

L'ultimo rapporto IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) afferma che abbiamo poco più di una decina di anni per contenere l'aumento della temperatura mondiale entro 1.5° e mantenere gli effetti del riscaldamento già in corso entro livelli gestibili; diventa quindi sempre più importante spingere verso un sistema economico e sociale alternativo, lontano dalla logica dello sviluppo a ogni costo, vera causa dei cambiamenti climatici. Il Veneto è la nuova terra dei fuochi: avvelenamento delle acque da Pfas; devastazione e sventramento dei nostri territori con la costruzione di nuove autostrade e super strade, come Valdastico e Pedemontana; il passaggio delle Grandi Navi a Venezia e nella laguna, un’offesa all'ambiente, al paesaggio, al delicatissimo ecosistema lagunare; una terra colpita da fenomeni meteorologici estremi che interrogano la tenuta di un territorio martoriato da un modello di sviluppo dissennato e piegato al profitto; lo vediamo anche nell'allevamento e nell'agricoltura intensiva, che partecipano in grande misura alla produzione di pm 2,5 e di altre polveri sottili nell'aria, che nella nostra pianura sono tra le più alte in Europa e nel mondo. (Dalla pagina Facebook Siamo Ancora In Tempo Veneto



PARTENZA COLLETTIVA IN TRENO 8/12

Stazione FS di Vicenza, ore 13,45

Programma 8 dicembre a Padova: in marcia per il clima

Inizio ore 10.30

Sala Diego Valeri, Via Valeri, Padova. Assemblea aperta per confrontarci sulla necessità di organizzare una mobilitazione regionale contro le grandi opere e per la giustizia ambientale.



Concentramento H. 14,30, Stazione dei treni Padova

Marcia Mondiale per il Clima, corteo per le vie di Padova.