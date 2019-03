Marcia Globale per il Clima, Climate strike a Vicenza

Venerdi 15 Marzo, Vicenza

Marcia per il clima!

Partenza ore 9.00 Piazzale della Stazione



System change not climate change!



Nessuno può più negare che il nostro clima sta cambiando, i primi effetti sono già sotto gli occhi di tutti e tutte. L'IPCC - l'organizzazione scientifica che fa capo all'ONU - nel suo rapporto dell'Ottobre 2018 sostiene che abbiamo solo 12 anni invertire radicalmente la rotta e tagliare drasticamente le emissioni di gas serra che provocano il surriscaldamento del nostro pianeta.



Studenti e giovani in tutto il mondo si stanno mobilitando per svegliare chi sta al potere. Per dire che lo sfruttamento delle risorse e l'accumulo di ricchezze nelle mani di poche persone nel mondo consegnerà a migliaia di giovani un pianeta devastato. Migliaia di ragazzi e ragazze della nostra età stanno già scappando la desertificazione o per l'inquinamento della loro terra.



Non staremo a guardare mentre il nostro futuro viene distrutto!

Venerdì 15 Marzo scendiamo in piazza anche noi insieme agli studenti di tutto il pianeta!

Ti aspettiamo!