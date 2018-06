Si svolgerà Domenica 24 Giugno 2018 la 1a Marcia di Villa Caldogno, manifestazione Podistica Ludico Motoria di Km 4/6/12/18.







REGOLAMENTO

PARTENZA, ARRIVO, ISCRIZIONI: Villa Caldogno

ORARIO PARTENZA: dalle ore 7.30 alle 9.30

PERCORSO: Pianeggiante I Sterrato

GLI ITINERARI SONO PERCORRIBILI dalle ore 7.30 alle ore 13.00

RISTORI: 1 per Km 4 e 612 per Km 12 I 3 per Km 18 + I FINALE per tutti

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: Per i gruppi il venerdì sera antecedente la manifestazione presso: Semilia Santo Tel. 333 4876669 | 0444 586398

Per i singoli partecipanti, la mattina fino all'orario massimo della partenza.



QUOTA ASSOCIATIVA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE: Per i soli servizi marcia:

SOCI FIASP €2.00 NON SOCI FIASP €2.50

ASSISTENZA: Per problemi sanitari chiamare il 118

Per problemi organizzativi chiamare 333 4876669



RICONOSCIMENTO PER I GRUPPI SOSTENITORI

verrà effettuato dopo le ore 10.30



ATTENZIONE! IL PERCORSO IN ALCUNI TRATTI POTREBBE ESSERE DISSESTATO: IL PODISTA PRESTI ATTENZIONE ED ADEGUI IL PASSO ALLA NATURA DEL TERRENO. PROCEDERE CON PRUDENZA RISPETTANDO IL CODICE DELLA STRADA