Marcia Delle Primule

Domenica 10 marzo a Magrè si svolgerà la tradizionale manifestazione podistica non competitiva per salutare la primavera. Un momento per conoscere questo suggestivo angolo del vicentino con percorsi di diversi gradi di difficoltà e quindi aperti a tutti.

Percorsi di chilometri. 4 - 6 - 13 -19 Omologata FIASP - IVV dal comitato provinciale di Vicenza valida per i concorsi FIASP - IVV - donne podiste concorso fedeltà

La manifestazione prende il via dal Circolo Cattolico in centro a Magrè e prevede quattro diversi itinerari di 4, 6, 13 e 19 km. All'inizio tutti i percorsi seguono un’unica direzione, per poi dividersi dopo una cinquantina di metri dalla partenza.

I percorsi VERDE (13 km) e CELESTE (19 km), si snodano prevalentemente su stradine e mulattiere collinari immerse nel verde. Dopo un primo tratto pianeggiante che costeggia la pendice collinare, il percorso sale in maniera più decisa, fino a raggiungere le sommità dei colli di Raga e Monte Magrè per poi, ridiscendere dolcemente a valle, attraversando valli e borgate fino all’arrivo.

L'itinerario breve dei 4 km, segnalato con le frecce ROSSE, si estende interamente su strade pianeggianti e di facile transitabilità anche per passeggini e carrozzine; non presenta nessuna difficoltà ed è adatto tutti. Facile, ma un po' più impegnativo dell'itinerario breve, è il percorso dei 6 km(frecceROSSE). Il primo tratto segue pari pari quello dei 4 km fino a località S. Giustina dove devia e, superato un caratteristico ponticello pedonale, sale per un ripido sentiero boschivo fino a località Castellon - ATTENZIONE: BREVE TRATTO NON ACCESSIBILE ALLE CARROZZINE. Quindi, scende fino a Magrè dove si ricongiunge con gli altri percorsi per proseguire insieme fino all'arrivo. Lungo i percorsi, opportunamente distribuiti, sono allestiti accoglienti e ben forniti posti di ristoro. All'arrivo è previsto un altro sostanzioso ristoro per tutti i partecipanti iscritti. Programma della manifestazione

Ore 7:30 RITROVO presso il Circolo Cattolico Magrè di Schio

Via S. Leonzio, 14

dalle 8:00

alle 9:30 PARTENZE

Ore 14:00 CHIUSURA manifestazione





Percorso : ROSSO Km 4 pianeggiante (adatto anche per disabili)

...................ROSSO Km 6 misto /collinare

...................VERDE Km 13 collinare

...................CELESTE Km 19 montano (impegnativo)

...............................................................................................

Altimetria: Km.. 6 m. 100

...................Km 13 m. 400

...................Km 19 m. 450

............................................................................................

Ristori: 1 x 4 Km 1 x 6 Km - 2x 13.0 Km - 3 x 19 Km - più un ristoro all'arrivo

Contributo di partecipazione:

Tesserati FIASP: 2,00 € , Non tesserati: 3,00 €

Informazioni scrivi a: info@marciadelleprimule.it



Iscrizioni: presso la nostra sede:

- PER I GRUPPI FIASP CON ALMENO 20 ISCRITTI entro sabato 9 marzo 2019 alle ore 18.00

tel. 0445/531155 o 3491237839 oppure 3381245343



- I partecipanti singoli possono iscriversi dalle 10,00 alle ore 18,00 del sabato e alla domenica mattina entro le ore 9,30.