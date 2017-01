"Marcia della Memoria" con Arcigay 15 Giugno e LGBT a Vicenza

TUTTI GLI EVENTI PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della "Giornata della Memoria", venerdì 27 gennaio alle 18.45 è in programma la "Marcia della Memoria" nel centro storico di Vicenza da piazza San Lorenzo a piazza dei Signori per ricordare le vittime dell'Olocausto e delle leggi razziali e di tutti coloro che, a rischio della propria vita, hanno protetto i perseguitati ebrei, nonché tutti i deportati militari e politici italiani nella Germania nazista. In Loggia del Capitaniato si terrà un momento di raccoglimento. Dopo i saluti delle autorità e la lettura di alcune testimonianze, tra cui quella della comunità ebraica di Padova, del Comi.VI.H e dei Sinti Italia, chi avrà piacere potrà esprimere un proprio pensiero o leggere una poesia. Sarà presente anche il maestro Giuliano Fracasso alla fisarmonica. La cerimonia si concluderà con l'ascolto della preghiera-canzone GamGam. L'evento verrà promosso dal comune di Vicenza insieme ad "Arcigay 15 Giugno" in collaborazione con le associazioni LGBT della provincia di Vicenza. Partecipazione libera.

ELENCO MANIFESTAZIONI