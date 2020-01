Marcia della Frittola a Mussolente. La Pro Loco di Mussolente-Casoni propone per sabato 1 febbraio la 5^ edizione della Marcia della Frittola. Ritrovo alle ore 18 presso la Piazza di Casoni. Il percorso, di circa 10 km, prevede due ristori.

Al Termine Frittolotteria

"MARCIA DELLA FRITTOLA"

Nasce un po' dall'esigenza di bruciar la caloria,

che la befana dopo e feste non si è portata via...(stà....)

Tutte piene di pranzi e panettoni, poi sali sulla bilancia e ti dici : Noooo, CHE DUE TORRONI...

Ecco allora detto fatto che arriva il periodo per noi più adatto,

anche se ahimè è già carnevale e la Frittella mette alla prova il nostro addominale,

ma non disperiamo perché il freddo ci darà una mano

poiché accelera il metabolismo e fa PARTIRE L'ORGANISMO!!

Noi sdrammatizziamo e sopra ci marciamo,

e proprio con la "FRITTOLA" su questo evento ci scherziamo!!!!

Infondo un po' la frittella ci rappresenta:

siamo BELLE, BUONE e di noi non puoi far senza!!

Siamo ripiene e con le uvette ma belle anche se piatte come tavolette,

nessuna è uguale e ognuna una volta fritta, cucina il suo particolare!!

A quelli che ci dicono che siamo "frittole lamentose" ricordiamo chesfideremo il freddo e torneremo FRESCHE COME DELLE ROSE!!!

magari FRITTOLE surgelate ma con le rughe distese e appianate.

E se a qualcuno il nome non sta bene non mettiamoci la malizia perché è una marcia come altre ma SICURAMENTE SENZA PIGRIZIA!

E...vogliamo dirla tutta??

se l'almanacco non dice inganno sono i giorni più freddi dell'anno.

Marcia della Frittola da' un senso di camminata frizzante e colorata e poi anche "MARCIA DELLA MERLA" ce l'avrebbero bocciata!!

....ma noi non ce ne importa perché infondo è carnevale, camminiamo, chiaccheriamo e non facciamo nulla di male!!!

Quota di partecipazione: € 12,00

