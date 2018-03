Marcia Del Ciliegio In Fiore - La Passeggiata di Pasquetta a Mason Vicentino

La 22° edizione della Marcia Del Ciliegio In Fiore di Mason Vicentino si svolgerà, come da tradizione, a Pasquetta, Lunedì 2 Aprile 2018

Se durante la Pasqua vi viene voglia di natura e di una bella camminata all'aria aperta con gli amici, allora a Mason Vicentino c'è l'evento che fa per voi.

Nel Lunedì dell'Angelo, la Pro Loco insieme al Gruppo Podisti Il Ciliegio, al Gruppo Alpini e ai tantissimi volontari, vi guiderà su sentieri alla scoperta delle meraviglie naturali del territorio che si risvegliano all'arrivo della Primavera.

I percorsi sono di Km 6-12-20 misto collinare e Km 5 pianeggiante

Si parte dalla Scuola Media Don Milani in Via Nogaredo, 33 dalle ore 7:30 alle ore 10:00

Per il percorso da 20 km, la partenza si chiude alle ore 9:30

Per informazioni:

Tel. 345 904 5692

info@prolocomason.org

www.facebook.com/prolocomason